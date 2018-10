Online bewerben - wie geht das? Diese Frage wird allen Interessierten in der Veranstaltungsreihe BiZ & Donna am Dienstag, 06. November 2018, von 9:00 - 11:00 Uhr in der Agentur für Arbeit Ludwigsburg beantwortet.

Personalabteilungen vieler Unternehmen bevorzugen inzwischen Online-Bewerbungen. Von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird der souveräne Umgang mit elektronischen Techniken und Medien erwartet. Die gelungene Übermittlung einer Online-Bewerbung verschafft einen ersten Eindruck. Dabei gelten eigene Regeln.

Referentin Heidi Maag von „Mikro-Partner Stuttgart“ wird bei der Informationsveranstaltung grundlegende Fragen rund um die Online-Bewerbung beantworten: Welche Vor- und Nachteile bringt die Bewerbung per E-Mail? Was muss enthalten sein? Wie wird eine Online-Bewerbung technisch realisiert?

Für die Veranstaltung, die von der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt organisiert wird, entstehen den Teilnehmerinnen keine Kosten. Eine Anmeldung unter

Ludwigsburg.BCA@arbeitsagentur.de ist allerdings erforderlich.

Veranstaltungsdaten:

Dienstag, 06. November 2018, 9:00 – 11:00 Uhr

Agentur für Arbeit Ludwigsburg

Raum 119, 1. Stock (gegenüber Berufsinformationszentrum)

Stuttgarter Straße 53

71638 Ludwigsburg