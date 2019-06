Duo Nebl & Nebl Duo Nebl & Nebl

Beim Sommerkonzert am Sonntag, 14. Juli, stimmt das Duo Nebl & Nebl unter dem Motto „Vorwärts zu den Wurzeln - zurück in die Zukunft“ zum sommerlichen Reigen im blühenden Garten des Klosterhofes ein.

Für die beiden Brüder und international ausgezeichneten Musiker Frank (Klarinette) und Andreas Nebl (Akkordeon) gehören Klassik wie zeitgenössische Musik, der Tango und weite Teile der Weltmusik zu den zentralen Ausdrucksformen ihrer Konzerte rund um den Globus.

Immer unter dem Motto Friedrich Nietzsches „das oberste Gebot: reif zu werden und jenem lähmenden Erziehungsbanne der Zeit zu entfliehen“.

Darüber hinaus ist Frank Nebl seit Jahren Soloklarinettist an der Badischen Staatsoper Karlsruhe und Andreas Nebl arbeitet als Dozent für Akkordeon und Kammermusik am Hohner-Konservatorium in Trossingen.

Als Duo Nebl & Nebl spielen die beiden Brüder schon sehr lange zusammen und sie werden in dieser einzigartigen Besetzung Klassiker wie Mozart, Bach und Schumann spielen, aber auch heutiges von der tatarisch-russischen Komponistin Sofia Gubaidulina, die mit ihren 85 Jahren noch immer eine der originellsten Stimmen der zeitgenössischen Musik ist. Man darf gespannt sein!

Das Konzert beginnt um 11.00 Uhr. Bei schlechter Witterung findet die Matinée im Alten Schulhaus statt. Der Eintritt beträgt 25 Euro – anschließender kleiner Mittagsimbiss im Klosterhof inbegriffen.

Kartenreservierungen nimmt Jutta Scheuthle im Klosterhof Großhöchberg unter Telefon 07194 - 95 48 76 oder per Email unter kontakt@kultur-klosterhof.de gerne entgehen. Nähere Informationen: www.kultur-klosterhof.de.