Vorwahlkampf USA: Amerika nach dem Super Tuesday

Die USA befinden sich mitten in einem turbulenten Wahl-kampf und der Rest der Welt blickt gespannt über den Atlantik: Wird Donald Trump seinen Posten im Oval Office verteidigen können? Welcher Kandidat oder welche Kandidatin wird bei den Demokraten das Rennen machen und den amtierenden Präsidenten herausfordern? Wird ein Impeachment-Verfahren Erfolg haben? Und was bedeutet das Wahljahr für die USA, ihre internationalen Beziehungen und das transatlantische Verhältnis? Dr. Christoph von Marschall, promovierter Historiker und Washington-Korrespondent und Andreas Zumach, deutscher Journalist und Experte für Sicherheitspolitik, stellen sich diesen und vielen weiteren Fragen und analysieren an diesem Abend, einen Tag nach dem Super Tuesday, die Ergebnisse der Vorwahlen in 14 amerikanischen Bundesstaaten.