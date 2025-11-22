Vorweihnachtlicher Markt im Freilandmuseum

Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen Dorfstraße 53, 74523 Schwäbisch Hall

An diesem Wochenende wird das Freilandmuseum ganz in weihnachtlichen Zauber gehüllt.

Traditionelle Produkte wie handgefertigte Kränze und Naturgestecke, Filzarbeiten, Keramik, Kräuterseifen und Schmuck, auch erlesene Liköre, Honigprodukte, Krippen und Weihnachtsdekoration, Laubsägearbeiten, Naturtextilien und vieles andere mehr geben Anregungen für ganz besondere und persönliche Geschenkideen. Das Angebot an traditionellen, jahreszeitlichen und regionaltypischen Speisen und Getränken lädt zum Verweilen ein, ebenso die winterlichen Spezialitäten im Museumsgasthof „Zum roten Ochsen“. In der Schnapsbrennerei kann zugeschaut werden, wie edle Brände destilliert werden – natürlich darf auch probiert werden.

