Vorweihnachtlicher Markt im Freilandmuseum

Traditionelle Produkte wie handgefertigte Kränze und Naturgestecke, Filzarbeiten, Keramik, Kräuterseifen und Schmuck, auch erlesene Liköre, Honigprodukte, Krippen und Weihnachtsdekoration, Laubsägearbeiten, Naturtextilien und vieles andere mehr geben Anregungen für ganz besondere und persönliche Geschenkideen.

Das Angebot an traditionellen, jahreszeitlichen und regionaltypischen Speisen und Getränken lädt zum Verweilen ein, ebenso die winterlichen Spezialitäten im Museumsgasthof „Zum roten Ochsen“. In der Schnapsbrennerei kann zugeschaut werden, wie edle Brände destilliert werden – natürlich darf auch probiert werden. Der Eintritt ist an diesem Wochenende stark ermäßigt und beträgt 6 Euro, für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre ist er frei! Ein kleiner Tipp für den Weihnachtsmann: Geschenkgutscheine für Jahres- und Tages-Karten sind beim Vorweihnachtlichen Markt zu haben! Die Parkplatzsituation beim Freilandmuseum ist -auch aufgrund der Witterung – angespannt, es empfiehlt sich das Angebot des ÖPNV mit Haltepunkten für Bus und Bahn direkt beim Museumseingang zu nutzen.