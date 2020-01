In ihrem achten Bühnenstück „Vorzügliche BetrACHTungen“ lassen die beiden vielfach ausgezeichneten Kabarettisten die besten Figuren der vergangenen Progamme noch einmal zu Höchstform auflaufen und schicken sie auf einen neuen, höchst vergnüglichen Trip durch den BlöZinger’schen Kabarett-Kosmos. Wieder einmal geht’s um die großen Fragen, die mit kleinem Aufwand auf der Bühne verhandelt werden. Genauer gesagt: Es geht um Leben und Tod. Da ist das ungleiche Brüderpaar, das sich in einer imaginären, von Kaugummis zusammengehaltenen Schrottkiste auf einen Road Trip begibt – zusammen mit der Asche des verstorbenen Vaters. Da ist der lebensmüde Rentner, der sich ausgerechnet mit dem Sensenmann höchstpersönlich anfreundet. Und da sind die beiden philosophierenden Embryos, die sich im gemütlichen Dunkel der mütterlichen Fruchtblase die Welt auf der anderen Seite der Bauchdecke ausmalen. Leben und Tod – wen wundert’s? Schließlich kommen Blöchl und Penzinger aus Österreich, dem Heimatland des morbiden „Schmäh“. Wieder erzählen BlöZinger mit kleinen Szenen eine große Geschichte. Wieder wechseln sie blitzschnell die Rollen, verblüffen mit schauspielerischer Rafinesse und rabenschwarzem Humor. Die Handlung setzt sich dieses Mal aus Versatzstücken aus den besten Nummern der vergangenen Jahre zusammen. Aber BlöZinger wären nicht BlöZinger, wenn sie nicht einen neuen Faden gestrickt hätten, der all diese Lieblingsfiguren und -szenen zusammenhält. Und eh man sich’s versieht, ist man schon über den Faden gestolpert – und hinein in das neueste Bühnenabenteuer von und mit BlöZinger.

„Eine Sternstunde der subtilen und verwegenen Komik.“ Kurier

„Die österreichische Version von Laurel und Hardy … ein Duo, das mit seinen Geschichten in die Kabarettgeschichte eingehen wird.“ Kulturblocker

„Zwei Stunden lang Wortwitz und Grimassierkunst auf Hochtouren … handwerklich allerfeinste Art.“ Der Standard

„Vorzügliche BetrACHTungen sei jenen ans Herz gelegt, die einen Abend befreit lachen wollen.“ OÖ Nachrichten