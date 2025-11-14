VOST ist Progressive Rock VOn STuttgart.

4 Musiker vereinen geballte Gitarren-Power mit eingängigen Melodien und im nächsten Song steht dann wieder Funk oder ein ganz anderes Genre im Vordergrund. Schubladen gibt es bei VOST eben nicht. Der Musikstil ist geprägt von den musikalischen Wurzeln jedes einzelnen Bandmitglieds: mal hart, mal verspielt, mal sanft oder melancholisch.

VOST ist

Alex Hummel – Drums

Ben Steiner – Gitarre

Manuel Kefalas – Vocals, Gitarre

Michael Blanke – Bass, Backing Vocals