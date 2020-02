Es gibt zwei Zutaten, die VOXID ausmachen: Eine atemberaubende musikalische Perfektion und eine kreative Verspieltheit. Beide erlauben es der Gruppe, mit energiegeladenem, facettenreichem Pop das Publikum in den Bann zu ziehen. Scheinbar aus dem Nichts werden dabei Soundsphären erschaffen, aus denen Einzelstimmen kaum noch wahrzunehmen sind, bis eine das Solo übernimmt und sich in das Herz des Hörers bohrt. Während das Publikum so mit jedem Ton immer tiefer in die Klangwelt eintaucht, erweitert die Gruppe unaufhaltsam ihren Horizont um RnB, Funk und Soul bis hin zu Hip Hop- oder Electro-Beats.

Das aktuelle Album hat bis in die USA zahlreiche 5-Sterne Rankings erhalten und wurde mit dem Song „Music Ain’t My Thing“ für 7 CARA Awards, der a cappella Grammy, nominiert.