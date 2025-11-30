voXXclub – Burning Lederhos’n Tour.

Mit ihrer brandneuen Burning Lederhos’n Show lässt voXXclub die Zuschauer zwischen Staunen, Schunkeln und Emotionen einen ganzen Abend in völlig verschiedene Welten eintauchen. „Normale Konzerte“ - das war gestern!

Die neue voXXclub-Stage bietet alles, was ein besonderes Konzerterlebnis braucht. Auf unterschiedlichen Bühnenebenen performen die fünf ihre Hits und nehmen ihr Publikum auch optisch mit auf eine musikalische Reise. Durch das spezielle Lichtdesign in Kombination mit fantastischen Animationen auf der LED Wall in Alpensilhouette, ist fast alles möglich. Realität und Fantasie verschwimmen und das Publikum wird ein Teil davon.

Die großen Hits wie „Rock mi“, „Donnawedda“, „I mog di so“ etc. sind dabei und auch die ganz neuen Songs, die ebenfalls schon voll eingeschlagen haben. Das Publikum ist – wer möchte (?) – interaktiv bei den Showaktionen dabei, Mitsingen ist natürlich Pflicht. Die VOXXCLUBBER in Lederhosen werfen jetzt wirklich alles in die Feuerschale und heben ihre Show auf ein völlig neues Level mit tollen Effekten. Das neue voXXclub-Spektakel 2024 und 2025 – Vorsicht: Suchtgefahr!!!