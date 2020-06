VOXXCLUB tun alles für ihre Fans, sind bodenständig und lieben ihr Publikum. Das ist zu dem großen Können das die fünf Jungs in Lederhosen auf der Bühne zeigen ihr großer Sympathiefaktor. Ihnen sind durch Corona zigfach Auftritte weggebrochen und sie haben sich nun gesagt, wenn die Krise uns zur Ruhe zwingt, dann machen wir nach sieben Jahren nonstop auf Tour doch mal drei Monate Pause. Aber, ein Event für unsere Fans wollen wir unbedingt in dieser Zeit machen. Das wird nun stattfinden am 26. Juni 2020 im Rahmen des LiveSommers 2020 am Flughafen Stuttgart.