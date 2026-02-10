Jetzt wird’s richtig heiß! Ab 2026 zündet voXXclub die Bühne an und bringt eine neue und atemberaubende Show auf die Bühne – eine Show, nicht einfach ein Konzert – das LEDERHOS´N INFERNO!

Knackige Schlager sowie Rock, Pop und Volksmusik heizen dem Publikum richtig ein, einfühlsame Balladen sorgen für kurze Verschnaufpausen. Neben den neuesten Hits wie „Echo“ und „Alpengirl“ sind auch die bekannten Hits und Ohrwürmer wie „Rock mi“ und „Donnawedda“ dabei, bei denen keiner stillsitzen kann. Durch das spezielle Lichtdesign in Kombination mit fantastischen Animationen auf der LED-Wall in Alpensilhouette ist fast alles möglich: Realität und Fantasie verschwimmen! Das Publikum ist interaktiv bei den Showaktionen dabei, Mitsingen ist natürlich Pflicht. Und die verrückt-verspielte Kreativität der voXXclubber ist immer für eine Überraschung gut! Das neue LEDERHOS’N INFERNO – da kommt was auf euch zu!!!