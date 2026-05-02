Voyage en Chansons

Eine französische Chansonreise mit Dany Tollemer und Bettina Ostermeier

L’Amicale des Français de Heilbronn e.V. lädt zum Konzert mit französischen Chansons von gestern und heute ein. Die Sängerin Dany Tollemer und die Akkordeonistin Bettina Ostermeier entführen in lockerer Atmosphäre auf eine Chanson-Reise voller Witz und Charme. Sie interpretieren Barbara, Brel, Aznavour oder Boby Lapointe auf unbekümmerte und leidenschaftliche Art. Französischkenntnisse sind nicht nötig: Es geht ums Herz!

Bewirtet werden Sie vom Verein L’Amicale des Français