Voyage en Chansons

Konzert

bis

Botanischer Obstgarten Heilbronn Im Breitenloch / Ecke Kübelstraße 7, 74076 Heilbronn

Eine französische Chansonreise mit Dany Tollemer und Bettina Ostermeier

L’Amicale des Français de Heilbronn e.V. lädt zum Konzert mit französischen Chansons von gestern und heute ein. Die Sängerin Dany Tollemer und die Akkordeonistin Bettina Ostermeier entführen in lockerer Atmosphäre auf eine Chanson-Reise voller Witz und Charme. Sie interpretieren Barbara, Brel, Aznavour oder Boby Lapointe auf unbekümmerte und leidenschaftliche Art.  Französischkenntnisse sind nicht nötig: Es geht ums Herz!

Bewirtet werden Sie vom Verein L’Amicale des Français

Info

Botanischer Obstgarten Heilbronn Im Breitenloch / Ecke Kübelstraße 7, 74076 Heilbronn
Konzerte & Live-Musik
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