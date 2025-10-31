VR an Halloween – Wer traut sich?

Die ComputerSpielSchule wird zur Challenge-Zone. VR-Brille auf und raus aus deiner Komfortzone! Du denkst, du bleibst cool, wenn der Boden plötzlich dreißig Stockwerke unter dir liegt?

der wenn alles stillsteht, bis du dich bewegst?

Dann beweise es - in virtuellen Szenarien, die Mut, Konzentration und starke Nerven fordern. Kein billiger Horror, sondern echte Erlebnisse mit Adrenalin-Faktor.

Hier geht‘s nicht einfach ums Zocken - hier testest du dich selbst. Adrenalin garantiert. Wer traut sich?

Keine Sorge: Gruselig wird‘s nur, wenn du es willst.

Für alle die an Halloween mehr wollen als Süßigkeiten. Mit Anmeldung über die Homepage.

17-19 Uhr USK 12

19-21 Uhr USK 16

Wir danken dem Max-Planck-Gymnasium für seine freundliche Unterstützung.