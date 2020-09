VREEDOM - eine dreidimensionale Befreiung

Erinnerst du dich? Isoliert zu sein in digitalen Welten. Eingesperrt in der Grenzenlosigkeit des allwissenden Netzes. In der körperlosen Gemeinschaft mit ihrer scheinbaren Anonymität. VREEDOM erschafft einen virtuellen Raum und lässt dich zum Teil einer Erinnerung werden. Gemeinsam mit zwei weiteren Personen gehst du auf eine visuelle Reise mit Hörspiel-Charakter. Ein Abtauchen in die digitale Immersion – und du hinterlässt Handabdrücke. Die Wände scheinen sich langsam anzunähern. Wie viel willst du sehen, um dich sicher zu fühlen? VREEDOM gibt dir in der Virtuellen Realität ein Ticket ins Überall – und somit zurück zu dir selbst.

VREEDOM ist digitales Theater in Form von Virtual Reality (VR) Kunst.

Mit Hilfe von VR-Brillen werden virtuelle Welten, Geschichten und Begegnungen ermöglicht, die in unserer Realität (noch) nicht möglich sind.

Das interdisziplinäre Kollektiv MOSAIK wurde von Vivienne Mayer und Ilja Mirsky gegründet. Es arbeitet an der Schnittstelle von wissenschaftlicher und künstlerischer Forschung und versucht kognitive Raumwahrnehmungsprozesse zu veranschaulichen und weiterzudenken. Die Arbeiten von Kollektiv MOSAIK wurden unter anderem bei Konferenzen und Festivals, wie dem VRHAM! — Virtual reality and arts Festival in Hamburg, im IZONE Kiew und der MOME in Budapest präsentiert.

Eingeladen zum Athens Digital Arts Festival

Gefördert durch die Stiftung der LBBW und das Programm „Kultursommer“ des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg

Immer von: 18 bis 22 Uhr, halbstündlich in Dreiergruppen

Eintritt: 5 Euro

Ort: Zimmertheater, Zimmer

Text und Inszenierung: Corinne Soland

Dramaturgie und Programmierung: Ilja Mirsky

Architektur & Szenographie: Vivienne Mayer, Aarti Dhingra

Musik: Julius Gervelmeyer aka. der Schmu

Sprecherinnen: Corinne Soland, Thea Rinderli