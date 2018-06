VRN Mobile Cinema - Kinogenuss auf Rädern 2018

Auch nach dem 200. Geburtstag des Fahrrads veranstaltet die Stadt Mannheim in diesem Jahr in Kooperation mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) die Fahrradkinoreihe VRN Mobile Cinema. Das von der Agentur Yalla Yalla! - studio for change entwickelte Fahrradkino lädt insgesamt sechsmal zum Filmeschauen an ungewöhnlichen Orten ein. Spielflächen sind dieses Jahr beispielsweise vor der Sportsarena auf FRANKLIN, am Strandbad oder auch im gläsernen Studio auf dem Maimarktgelände. Das Besondere am VRN Mobile Cinema: Die gesamte Kino-Technik befindet sich in zwei großen Lastenrädern samt Anhängern. Von einem gemeinsamen Treffpunkt aus startet das mobile Kino mit den Teilnehmern per Radtour zum jeweiligen Veranstaltungsort. Am Treffpunkt wird durch Radfahren auf der Dynamo-Rolle Strom für den Akku erzeugt. Am Veranstaltungsort ist das VRN Mobile Cinema dann völlig energieautark. Der Filmbeginn startet mit Einbruch der Dunkelheit. Ein Kino-Ticket kann nur am Treffpunkt für 2 Euro erworben werden. Der gesamte Erlös der Kinoreihe wird an eine lokale, wohltätige Organisation gespendet.Der erste Termin der Fahrradkinoreihe ist am Freitag, 13. Juli 2018. Daraufhin findet das außergewöhnliche Kino-Projekt in den Sommermonaten wöchentlich jeden Freitag bis zum 17. August statt. Der Kinogenuss im Freien ist nicht bestuhlt. Die Besucher können sich vor Ort Papphocker oder Decken leihen sowie Klappstühle selbst mitbringen. Für Getränke ist gesorgt. Maximal 150 Personen können beim VRN Mobile Cinema mit dabei sein.

Termine:

13. Juli Treffpunkt: Stephanienufer - Veranstaltungsort Strandbad

20. Juli Treffpunkt: Wasserturm - Veranstaltungsort Reithalle

27. Juli Treffpunkt: Alter Messplatz - Veranstaltungsort Radrennbahn

03. August Treffpunkt: Käfertaler Bahnhof - Veranstaltungsort Franklin

10. August Treffpunkt: Wasserturm - Veranstaltungsort: Luisenpark

17. August Treffpunkt: Fernmeldeturm - Veranstaltungsort: Maimarkt