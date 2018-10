In Zeiten in denen das, was man mal Hiphop nannte, zu angepasster Plastik-Pop-Musik verkommen ist, braucht es einen Mutigen, der den Karren wieder aus dem Dreck zieht, bzw. so tief wie er im Majorindustrie-Schlamm steckt, eher 8:

MC Bleistift, MC Schreibmaschine, Dr. Podwich, Streichholz MC, Masta Maik , Flowbotta, Fanta Yokai und DJ Ratzefummel machen sich auf, um dem Drachen den Kopf abzuschlagen.Während andere Rapper sich dem Hass ergeben und ihre Texte mit menschenverachtenden Inhalten füllen, nur damit keiner bemerkt, dass sie eigentlich Schlager und keinen Rap mehr machen, propagiert das Verbale Style Kollektiv die Werte, für die ihre geliebte Kultur früher einmal stand: Peace, Love, Unity & Havin Fun!

Das Konzert von VSK im Im Wizemann in Stuttgart wird veranstaltet von der Chimperator Live GmbH.