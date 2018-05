„Vulingoma“ aus Afrika

„Vulingoma“ bedeutet „ein neues Lied anstimmen“. Genau dies ist es, was die einstmalig verarmten, verwaisten und vernachlässigten Jugendlichen aus dem Entwicklungsprojekt Vulamasango (Offene Tore) in einem Armenviertel in Kapstadt tun. Das Projekt gibt ihnen Hoffnung, Bildung und einen Ort der Zuflucht. Daraus entstand der Jugendchor Vulingoma. Die Kinder trommeln sich in einer überwältigenden Bühnendarstellung mit Gospelsongs, Apartheidsliedern, alten afrikanischen Volksliedern und modernem afrikanischem Pop alle zwei Jahre in die Herzen der Menschen Europas, mit überragendem Erfolg.

Eintritt frei