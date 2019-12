Vulkane werden von den Menschen seit Urzeiten gefürchtet, aber auch mit Bewunderung beobachtet. Vulkane erzählen, entweder mit Getöse und Gepolter oder ganz still und leise,

viele spannende Dinge über die Entstehung und den Aufbau unserer Erde.

Was sind eigentlich Vulkane und wo findet man sie? Warum sind Vulkane so heiß? Gibt es auch in Deutschland Vulkane und könnten diese gefährlich werden? Bei einem gemeinsamen

Experiment werdet ihr sehen, was ein Vulkan so alles anrichten kann.