Geniales Sehen und ein Gehirn, das unsere Augen manchmal betrügt

Sehen ist für Menschen mit gesunden Augen super einfach.

Alles geht extrem schnell und automatisch. Aber funktioniert der Sehsinn auch so einfach? Tatsächlich steckt dahinter ein sehr kompliziertes System. Das wird mit einigen spannenden

Sehexperimenten in diesem Vortrag gezeigt. Das, was wir sehen, ist manchmal eine „Erfindung“ des Gehirns. Während des Vortrags warten viele Sehüberraschungen auf euch und auch spannende Einblicke in unsere „Schaltzentrale“, dem Gehirn. Keine Anmeldung erforderlich. Einfach zur Kinderuni kommen.