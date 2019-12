Vielleicht kennt ihr es schon von einigen Arztserien im Fernsehen.

Manchmal sieht der OP-Saal einer Werkstatt ähnlich. Überall liegen Werkzeuge herum, mit denen die Ärzte operieren. Schrauben, Nägel, Säge, Hammer, Messer, Schere, etc. Was

es alles in einem OP-Saal gibt und was der Arzt damit macht, erfahrt ihr in diesem Vortrag von einem echten Chefarzt aus der Unfallchirurgie Sindelfingen.