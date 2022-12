Die ukrainische Schauspielerin Svitlana Sushko präsentiert eine Auswahl ihrer Lieblingslieder. Ihr Programm umfasst traditionelle ukrainische Volkslieder und moderne ukrainische Songs – genauso wie Hits der Popmusik aus Italien, Frankreich oder den USA.

Svitlana Sushko ist aufgrund des russischen Angriffskriegs in Deutschland. In der Ukraine war sie Schauspielerin am Nationaltheater der Millionenstadt Dnipro. Aktuell ist sie Artist-in-Residence am LTT.

Die Vermittlungsplattform für Kulturschaffende des Goethe-Instituts in Kooperation mit der internationalen NGO Artists at Risk ist Teil eines umfassenden Maßnahmenpakets, für welches das Auswärtige Amt Mittel aus dem Ergänzungshaushalt 2022 zur Abmilderung der Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine bereitstellt.