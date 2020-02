Wögler / Giesel & the Electric Band

Nach dem erfolgreichen ersten Konzert im vergangenen Jahr möchte die projektorientierte Formation um Lukas Wögler und David Giesel erneut den Abend der Musik der Yellowjackets sowie der Brecker Brothers widmen.

Anfang und Mitte der 70er Jahre rückten beide Bands immer weiter in den Vordergrund. Was sie verbindet, ist der Einsatz von Elektronik, wenngleich auf eine vollkommen unterschiedliche Art und Weise.

Ganz bewusst spielt die Band auch an diesem Abend in einer der Musik nicht angepassten Besetzung. Während die Aufnahmen als Referenz dienen, soll es keine reine Kopie von schon bestehender Musik sein. Vielmehr richtet sich der Fokus auf des Entdecken des eigenen Sounds sowie des Spannungsverhältnis zwischen beiden Bands. Auf dem Programm stehen primär Stücke aus "Yellowjackets" (1981), "Heavy Metal Be-Bop" (1978) und "The Essential Brecker Brothers" (2015).