Wölfe zwischen Stuttgart und Stromberg - zwischen Fakten und Fake News

In Sersheim und Korntal-Münchingen wurde er schon gesichtet: Der Wolf ist im Landkreis Ludwigsburg unterwegs und mit ihm viele Fragen: Woher kommen die Wölfe im dichtbesiedelten Ballungsgebiet und werden sie bleiben? Wie verhalten sich die Wildtiere? Und was bedeutet ihre Rückkehr für Nutztiere und deren Halter? Können Wölfe und Menschen in guter Nachbarschaft leben?

Dazu spricht Dr. Markus Rösler MdL, NABU-Wolfsbotschafter und Sprecher für Naturschutz der Grünen Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg.

Ob im Landtag oder ehrenamtlich beim NABU, Markus Rösler setzt sich seit vielen Jahren fürden Brückenbau zwischen ökologisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Wolf un der Unterstützung von Weidetierhaltern ein Dass Wölfe auch ins unserer Umgebung wieder sesshaft werde, ist wahrscheinlich wohl nur eine Frage der Zeit. Immerhin gibt es im Ländle wieder aktuell drei residierende Wölfe - alle drei männlich, alle drei im Schwarzwald.

Leider werden Wölfe nicht nur überfahren, sondern auch immer wieder "mit der Flinte begrüßt". Dr. Markus Rösler, der isch schon seit 1990 mit Wölfen beschäftigt, gibt auf Einladung des NABU Marbach einen Überblick über Biologie, Verhalten und die Ausbreitung von Wölfen und berichtet von den Erfahrungen anderer Bundesländer sowie Regionen in Europa im Umgang mit dieser faszinierenden Tierart.