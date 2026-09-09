WÖR - Europäische Neo-Folkmusik

Wenn alte Musik plötzlich wieder ganz neu klingt: WÖR nimmt vergilbte Manuskripte aus dem 18. Jahrhundert und verwandelt sie mit Spielfreude, Virtuosität und modernen Arrangements in mitreißende europäische Neo-Folkmusik.

Dudelsack trifft auf Saxophon, Violine auf irische Fiddle, Akkordeon und Gitarre sorgen gemeinsam für pulsierende Rhythmen und virtuose Soli. Das Ergebnis ist ein unverwechselbarer Sound, der musikalische Grenzen mühelos überschreitet.

Die Heimat der Band, Flandern, liegt seit jeher im Herzen Europas und war Kreuzungspunkt bedeutender Handelswege. Mit Menschen und Waren reisten auch Melodien und musikalische Einflüsse durch den Kontinent. WÖR macht diese europäische Klangvielfalt wieder hörbar: Französische Walzer begegnen irischen Jigs, deutsche Mittelalterklänge treffen auf skandinavische Melodien.

Die Grundlage bilden populäre Melodien, die um 1800 in Noten festgehalten wurden – gewissermaßen die Hits ihrer Zeit. WÖR hat sie ausgegraben, entstaubt und mit frischer Energie ins Heute geholt. Mit einem Augenzwinkern nennt die Band ihren Stil deshalb die „18th Century Flanders Hitparade“.