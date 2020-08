Wörldwaid! Die neue Christoph Sonntag Live-Show

Reutlinger Mundart-Wochen 2020: Christoph Sonntag spielt „Wörldwaid“ gleich zweimal

Endlich wieder Live-Erlebnis pur! Wenn Christoph Sonntag auf seiner „Wörldwaid 2020“-Tour am Mittwoch, 16. September 2020, in der Stadthalle Reutlingen Station macht, haben Besucher gleich zweimal das Vergnügen: Die Veranstaltung wird wegen der C-Sache (Sie wissed scho) in zwei Vorstellungen gespielt – eine um 17:00 Uhr und die nächste um 20:00 Uhr. Genießen Sie für jeweils 1 ½ Stunden ohne Pause (und ohne Getränkeausschank) Christoph Sonntags schwäbische Spitzfindigkeiten zur Lage der Nationen. Der Saaleinlass ist jeweils eine Stunde vorher.

Grund für den doppelten Salto verbale: Nach der aktuell gültigen Verfügung des Landes Baden-Württemberg sind Veranstaltungen bis maximal 500 Personen unter Einhaltung des umfassend aufgearbeiteten Hygiene- und Sicherheitskonzepts der Stadthalle Reutlingen möglich. Das gesamte Team des Hauses wird Ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich gestalten.