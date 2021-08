Der wilde Süden Deutschlands ist erfolgreich und einzigartig. Trotzdem sagt der Burladinger, wenn er im Ausland gefragt wird, wo er denn herkommt: „..near Munich!“

Wer könnte das ändern, wenn nicht Christoph Sonntag? Er hat die Lösung parat - und sie heißt WÖRLDWAID! Denn Sonntag ist sich sicher: In zwei Jahren wird die ganze Welt schwäbisch sprechen. Für diese wahnwitzige These hat der Schwabenbotschafter SWR-Land verlassen, und rund um den Globus mutige Auswanderer ausfindig gemacht, die den schwäbischen Lifestyle irgendwo auf der Welt implantiert haben. Diese Pioner-Schwaben hat Christoph Sonntag zusammen mit einem Kameramann in aller Welt besucht, um mit seiner neuen Live-Show WÖRLDWAID! die schwäbische Weltherrschaft voranzutreiben

Mit diesem Event eröffnen wir feierlich die Wilhelm-Frey-Kulturhalle mit Vereinszentrum:

Programmablauf

Einlass mit Sektempfang 17:00 Uhr

Redebeiträge Und Danksagungen 17:30 Uhr

Verköstigung durch Daterer/Vereine im Vereinszentrum 18:30 Uhr

Beginn Liveprogramm Christoph Sonntag: 20:00 Uhr