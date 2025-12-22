Wünsch-dir-was-Wochen

Wünsch-der-was-Wochen veranstaltet die Stadtbücherei vom 1. bis zum 28. Februar 2025.

Alle Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre mit einem gültigen Büchereiausweis dürfen einen Wunschzettel ausfüllen und diesen in die Wunschbox in der Stadtbücherei werfen.

Auf dem Zettel darf ein Buch, ein Hörspiel oder ein Toni genannt werden, das in den Bestand der Stadtbücherei aufgenommen werden soll.

Die Mitarbeiterinnen der Bücherei prüfen die Wünsche und nehmen das gewünschte Medium in das Sortiment auf, sofern es zum Profil des Bestandes passt. Wunschzettel zum Ausfüllen liegen an der Theke der Stadtbücherei aus.