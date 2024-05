Würth Open Air 2024 - Tag 2

Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich am zweiten Tag des Würth Open Air 2024 auf drei Acts freuen.

Der in Dublin geborene Pop-Musiker Ronan Keating startete seine Karriere 1993 als Bandmitglied der Boygroup „Boyzone“ und ist seit 1999 als Solokünstler unterwegs. Zu seinen bekanntesten Songs zählen Hits wie „When You Say Nothing at All“ aus dem Film Notting Hill, „Life is a Rollercoaster“ oder „Father and Son“.

Außerdem steht eine der erfolgreichsten Rockmusikerinnen auf dem Line-Up. Suzi Quatro erzielte in den 1970er Jahren mit mehreren Singles Erfolge in Europa, darunter Hits wie „Can the Can“ und „Devil Gate Drive”. Die amerikanische Sängerin, Bassistin, Songwriterin und Schauspielerin blickt nach 50 Jahren auf der Bühne auf weltweit über 55 Millionen verkaufte Platten zurück.

Abgerundet wird das Programm von Songs of White Lion. Mike Tramp, Gründer und Songwriter der Band „White Lion“, die in den 1980er Jahren für ihren melodischen Hard Rock und Gitarren-Soli bekannt wurden, bringt mit seiner Band erstmals seit 18 Jahren die White Lion Hits wieder auf die Bühne.

Einlass zum Konzert ist ab 17 Uhr, Beginn um 18 Uhr.