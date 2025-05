Würth Open Air 2025

Seit über vier Jahrzehnten begeistert der gebürtige Kanadier Bryan Adams seine Fans mit seinen berühmten Hits und einer energiegeladenen Performance auf den Bühnen dieser Welt.

Seine Alben eroberten die Spitze der Charts und wurden mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet. Über 100 Millionen verkaufte Tonträger und Nr. 1 Charterfolge in mehr als 40 Ländern sowie ausverkaufte Tourneen weltweit dokumentieren eine einzigartige Karriere. Der heute 65-Jährige füllt als begnadeter Live-Künstler immer noch ganze Arenen und bringt alle Highlights seiner beachtlichen Karriere auf die Bühne des Würth Open Air.

Kontrabass-Legende Lee Rocker war 1979 in der Garage seiner Eltern in New York Gründungsmitglied der kultigen Rockabilly-Revival-Band „Stray Cats“, die mit Hits wie „Rock This Town“, „Stray Cat Strut“ und „Built For Speed“ schnell bekannt wurde. Rocker ist seit 40 Jahren auch als Solokünstler auf Tournee und stand mit Musikgrößen wie den Rolling Stones, George Harrison, Ringo Starr, Willie Nelson, Leon Russell und John Fogerty auf der Bühne.

Die Hamburgerin Zoe Wees, Jahrgang 2002, erlangte ihren Durchbruch 2020 mit ihrer Debütsingle und gefühlvollen Piano-Ballade „Control“. Ebenso wie ihr Follow-Up-Hit „Girls Like Us“ aus ihrem Debütalbum „Therapy“ (2023) wurde „Control“ in Europa und den USA mit Gold- und Platin-Status ausgezeichnet. Das Markenzeichen der Singer-Songwriterin sind ihre markante Stimme, authentische Texte und ihr persönlicher, unverwechselbarer Stil.