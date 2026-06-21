Württ. Phil­har­mo­nie Reutlingen & Di­ri­gier­klas­se Prof. Rasmus Baumann

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart Urbanstraße 20, 70182 Stuttgart

Franz Liszt (1811-86)

Totentanz – Paraphrase über „Dies irae“ für Klavier und Orchester 

Yelyzaveta Rodionova, Klavier (Klasse Prof. Dr. Péter Nagy, Konzertexamen)

Florian Herkenrath, Dirigent

Franz Liszt (1811-86)

2. Klavierkonzert A-Dur   

Adagio sostenuto assai – Allegro agitato assai – Allegro moderato – Allegro deciso – Marziale un poco meno allegro – Allegro animato   

Muzi Li, Klavier (Klasse Prof. Florian Wiek, Konzertexamen)

Sungwook Kim, Dirigent

* Pause *

Béla Bartók (1881-1945)

Tanz-Suite

Moderato – Allegro molto – Allegro vivace – Molto tranquillo – Comodo – Finale. Allegro

David Walter, Dirigent (BA-Abschluss)

Francis Poulenc (1899-1963)

Suite Les Biches

Rondeau – Adagietto – Rag-Mazurka – Andantino – Finale

Ella Rosenberg, Dirigentin (MA-Abschluss)

Württembergische Philharmonie Reutlingen

Studierende der Dirigierklasse Prof. Rasmus Baumann

Prof. Rasmus Baumann, Gesamtleitung

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Konzerte & Live-Musik
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