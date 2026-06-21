Franz Liszt (1811-86)
Totentanz – Paraphrase über „Dies irae“ für Klavier und Orchester
Yelyzaveta Rodionova, Klavier (Klasse Prof. Dr. Péter Nagy, Konzertexamen)
Florian Herkenrath, Dirigent
Franz Liszt (1811-86)
2. Klavierkonzert A-Dur
Adagio sostenuto assai – Allegro agitato assai – Allegro moderato – Allegro deciso – Marziale un poco meno allegro – Allegro animato
Muzi Li, Klavier (Klasse Prof. Florian Wiek, Konzertexamen)
Sungwook Kim, Dirigent
* Pause *
Béla Bartók (1881-1945)
Tanz-Suite
Moderato – Allegro molto – Allegro vivace – Molto tranquillo – Comodo – Finale. Allegro
David Walter, Dirigent (BA-Abschluss)
Francis Poulenc (1899-1963)
Suite Les Biches
Rondeau – Adagietto – Rag-Mazurka – Andantino – Finale
Ella Rosenberg, Dirigentin (MA-Abschluss)
Württembergische Philharmonie Reutlingen
Studierende der Dirigierklasse Prof. Rasmus Baumann
Prof. Rasmus Baumann, Gesamtleitung