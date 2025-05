Im Württemberg-​Haus können außerdem Kleingruppen

(bis 15 Personen) Führungen buchen.

Es gibt in allen Museen auch Publikationen zur Ortsgeschichte Württemberg-​Haus käuflich zu erwerben:

Neues Buch zum Bauernkrieg im Württemberg-Haus Beutelsbach erhältlich

Der englische Künstler Doug Miller hat sich seit vielen Jahren auf historisch getreu und aufwendig gestaltete Zinnfigurendioramen zur Bauernkriegszeit spezialisiert und bereits zahlreiche einschlägige Museen in Deutschland mit seinen ausdrucksstarken Kunstwerken bereichert. Auch im Württemberg-Haus Beutelsbach befinden sich zwei Dioramen zum Armen Konrad. Nun hat er zusammen mit der AG Deutsche Bauernkriegsmuseen das Buch „Bilder aus dem Bauernkrieg“ zu seinen Dioramen herausgegeben, das einen knappen Überblick über die Geschichte des Bauernkriegs in Deutschland mit einem wirklich besonderen visuellen Zugang bietet und zugleich in die Geheimnisse seiner Kunst einführt. Das Buch ist nur in ausgewählten Museen, so auch im Württemberg-Haus Beutelsbach, für 15 Euro erhältlich. Es eignet sich gut als Begleitband zur aktuellen Ausstellung „500 Jahre Bauernkrieg: Vom Aufbruch bis zum Ende“, die vom 6.4.-6.7. zu sehen ist.

Neue Broschüre der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg zum Bauernkrieg in Südwestdeutschland

Zum Gedenkjahr 500 Jahre Bauernkrieg hat die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg zusammen mit einzelnen Mitgliedern der AG Deutsche Bauernkriegsmuseen eine ausführliche Broschüre über die Ereignisse in Südwestdeutschland herausgegeben. Unter dem Titel „Widerstand wagen?!“ wird auf 18 Seiten ein Abriss von den Vorläufern und Auslösern des Bauernkriegs über die Programmschrift der 12 Artikel bis zur gewaltsamen Eskalation und anschließenden Strafverfolgung der Aufständischen gegeben. Die damalige Medienrevolution durch den Buchdruck und die spätere Aufarbeitung des Themas in DDR und BRD sind dabei ebenso Thema wie die aktuelle Ebene mit Blick auf Demokratie und Protest. Verfasst wurde die attraktiv illustrierte Broschüre von den Leiterinnen und Leitern einschlägiger Museen in Baden-Württemberg: Lea Wegner und Cornelia Wenzel (Böblingen), Bernd Breyvogel (Weinstadt) sowie Franz Liesch (Baltringen). Sie ist im Württemberg-Haus Beutelsbach, anderen Bauernkriegsmuseen sowie bei der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg kostenlos erhältlich.

Das Museum Bauernkrieg ist nun „offiziell“ als „Ort der Demokratiegeschichte“ in Deutschland anerkannt, und zwar durch die „Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte“, die Plaketten für solchermaßen eingestufte Museen und Gedenkstätten herausgibt. Eine solche Plakette ist seit kurzem an der großen Infotafel des Württemberg-Haus Beutelsbach vor der Außentreppe angebracht.