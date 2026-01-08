Württembergische Landesbühne Esslingen spielt „Hey, ich bin der kleine Tod ... aber du kannst auch Frida zu mir sagen"

Ein fantasievolles, humorreiches und zugleich tief berührendes Erlebnis für Kinder und Erwachsene ist der Besuch des Theaterstücks „Hey, ich bin der kleine Tod... aber du kannst auch Frida zu mir sagen“.

Die Württembergische Landesbühne Esslingen bringt ein außergewöhnliches Theaterstück auf die Bühne der Künzelsauer Stadthalle. Unter der Regie von Johannes Schleker wird die Geschichte zu einem mitreißenden Spiel über Freundschaft, Mut und Lebenslust.

Samuels Immunsystem funktioniert nicht so gut wie bei anderen Kindern – draußen lauern für ihn jede Menge Gefahren. Doch dann steht plötzlich Frida vor seiner Tür: ein Mädchen mit schwarzem Umhang, einer Sense in der Hand und einem Hang zu Abenteuern und Kakao. Frida ist der kleine Tod, aber noch in Ausbildung. Ihre geheime Aufgabe: Samuel zu holen. Doch bevor es soweit ist, will sie das Leben kennenlernen. Gemeinsam begeben sich die beiden auf eine wilde Reise nach draußen. Auf den Spielplatz, zur Nachtwanderung mit den Pfadfindern und mitten ins Leben hinein. Sie entdecken, dass das Leben viel zu schön ist, um es einfach so loszulassen. Ob Samuel es schafft, Fridas geheimen Plan zu durchkreuzen?

Begeisterte Resonanz erhielt die Produktion bereits in der Esslinger Zeitung: „Johannes Schleker hat das Stück turbulent in Szene gesetzt – pointenreich, witzig, nachdenklich stimmend, poetisch – mit einem starken Ensemble.“

Ein Theatererlebnis voller Fantasie, Humor und Herz – das auf charmante Weise über das Leben, den Tod und alles dazwischen erzählt.

Die Vorstellung beginnt am Mittwoch, 11. Februar 2026 um 10:30 Uhr in der Stadthalle Künzelsau. Der Einlass in die Stadthalle erfolgt ab 9.30 Uhr, der Saaleinlass ab zirka 10 Uhr. Der Besuch ist für alle ab zehn Jahren empfohlen. Der Eintrittspreis beträgt vier Euro.

Dieser günstige Eintrittspreis ist dank der Unterstützung durch die Albert Berner-Stiftung möglich.

Die Vorstellung „Jannik und der Sonnendieb“ am 12. März 2026 ist bereits ausverkauft. Die dann nächste Theateraufführung „Keinohrhase“ für Kinder ab vier Jahre findet am 22. April 2026 statt. Es sind zwei Vorführungen geplant um 10.30 und 16 Uhr.

Tickets sind im Vorverkauf bei Tabak Brückbauer erhältlich. Reservierungen nimmt die Stadtverwaltung Künzelsau unter der E-Mail- Adresse veranstaltung@kuenzelsau.de entgegen. Weitere Informationen sind unter www.kuenzelsau.de/veranstaltungen

abrufbar. Die Broschüre In Künzelsau ist was los! mit dem gesamten Kulturprogramm ist im Rathaus erhältlich und online unterhttp://www.kuenzelsau.de/inkuenzelsauistwaslos abrufbar