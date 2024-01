Württembergische Philharmonie Reutlingen

Christopher Hall präsentiert „Das komische Orchester“

3. Kaleidoskop: Faschingskonzert

Christopher Hall, Moderation und Klarinette

Florian Ludwig, Leitung

Das Innenleben eines Orchesters zeigt hier einer auf, der es wissen muss: Christopher Hall ist ehemaliger Soloklarinettist des Métropolitain Orchesters in Montréal, Kanada. Er fand das Leben im Orchester allerdings ein bisschen zu ernst, also entschied er sich, anstatt im Orchester still und heimlich herumzublödeln, ein Stand-up-Comedian zu werden.

In den letzten Jahren hat er seine beiden Leidenschaften, die Musik und den Humor, in seinem Programm „The Comic Orchestra“ zusammengeführt und mit großem Erfolg mit einigen der besten Sinfonieorchester in Nordamerika präsentiert. Dank seines fließenden Deutschs dürfen nun auch wir uns freuen!

Wir freuen uns über viele verkleidete Gäste!