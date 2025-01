Die Württembergische Philharmonie Reutlingen durften wir schon oft in Göppingen begrüßen, aber noch nicht mit Ariane Matiakh, die seit 2022/23 Chefdirigentin des Orchesters ist.

Wir sind gespannt, wie die Reutlinger klingen mit dieser herausragenden französischen Dirigentin am Pult! Mit der 8. Sinfonie von Antonín Dvorák und dem 1. Klavierkonzert von Johannes Brahms stehen zwei romantische Schwergewichte auf dem Programm, die reichlich Raum zur Klangentfaltung bieten. Solist ist der in Berlin lebende israelisch-palästinensische Pianist Saleem Ashkar, der mit 22 Jahren seinen internationalen Durchbruch feierte, als er unter der Leitung von Daniel Barenboim sein New Yorker Carnegie-Hall-Debüt gab. Seitdem gilt er als einer der interessantesten Pianisten seiner Generation. „Er erfasst genau die richtige Balance von Klarheit, Schnelligkeit des Anschlags, Poesie und Elan: Jede Note leuchtet mit sonnenreflektierender Klarheit“, so das BBC Music Magazin.

Johannes Brahms Klavierkonzert Nr. 1 d-Moll op. 15

Antonín Dvorák Sinfonie Nr. 8 G-Dur op. 88

Einführung ins Konzert: 17:20 Uhr