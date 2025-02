Das »Land wo die Zitronen blühn« wurde selten von Italienern selbst beschworen: Die (Bildungs-)Reisenden aus dem Norden waren es, die Italien als Sehnsuchtsland besangen! Nachdem Hector Berlioz den berühmten Rom-Preis des Pariser Konservatoriums gewonnen hatte, winkte ihm ein 14-monatiger Aufenthalt in der Villa Medici. In der Ewigen Stadt traf er nicht nur auf den Kollegen Felix Mendelssohn Bartholdy (der ihn als Mensch schätzt, als Künstler aber »totbeißen« will), sondern war auch Zeuge des römischen Karnevals. Dies gilt auch für Richard Strauss, dessen erste Tondichtung ein musikalisches Tagebuch seiner Aufenthalte in Rom, Tivoli und Neapel darstellt und mit dem Gassenhauer »Funiculì, funiculà« gekrönt wird.

Veranstalter:

Württembergische Philharmonie Reutlingen