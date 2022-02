Württembergische Philharmonie Reutlingen

Finnland ist neben Argentinien und Uruguay die größte Tangonation der Welt und das Quintett Uusikuu eine ihrer eigenwilligsten und innovativsten Vertreterinnen. Uusikuu heißt auf Deutsch Neumond, und wenn das Nachtgestirn am Himmel neuersteht, ist die Zeit für Erneuerung gekommen. Das dachte sich auch die Band bei ihrer Gründung vor zwölf Jahren und unterzog den klassischen finnischen Tango einer Frischzellenkur. Neben traditionellen Kompositionen kommen so auch neue Stücke der Band zum Klingen, der träumerischen Melancholie des Tangos setzen die fünf zudem die lebensfrohe Kehrseite des Lands der tausend Seen entgegen: Rassige Humppas, wiegende Walzer und jazzige Swing- und Foxtrott-Stücke ergänzen das Programm ebenso wie sinfonische Highlights der südamerikanischen Tangoverwandtschaft! Tango und mehr aus Finnland und Argentinien.

Tango und mehr aus Finnland, Argentinien und Uruguay

Uusikuu: Laura Ryhänen, Gesang

Norbert Bremes, Akkordeon

Mikko Kuisma, Violine

Christoph Neuhaus, Gitarre

Sebastian Schuster, Kontrabass