Nachholtermin, ursprünglich 3. Februar 2021 Solist: Wolfgang E. Schmidt, Violoncello Jamie Phillips, Leitung

Die Württembergische Philharmonie Reutlingen wurde 1945 gegründet und nimmt die Aufgaben eines Landesorchesters wahr. Sie ist in ihrer Heimatstadt mit mehreren Konzertreihen für unterschiedliche Zielgruppen vertreten und macht immer wieder mit ungewöhnlichen Programmen auf sich aufmerksam. 2009 erhielt sie den bundesweiten 1. Preis der kulturellen Bildung vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien für ein Projekt mit geistig behinderten Künstlern, 2015 richtete sie mit „Seelenbalsam“ als erstes Orchester im Land eine Konzertreihe für Menschen mit Demenz ein. Von der Deutschen Orchester-Stiftung wurde die WPR mit dem Preis „Innovatives Orchester 2019“ ausgezeichnet für das bislang einzigartige Streamingprojekt „Netz-Werk-Orchester“, das Menschen in ländlichem Gebiet mit der WPR interaktiv in Kontakt bringt. Darüber hinaus spielt das Orchester auf internationalem Parkett in den großen Sälen Europas und Asiens. Die künstlerische Arbeit der Württembergischen Philharmonie ist durch zahlreiche CD- und Rundfunkaufnahmen dokumentiert.

Kosten in circa: Karten 34 € / 29 €, Schüler/Studenten 5 €

Die Veranstaltung wird gefördert von der Kreissparkasse Ludwigsburg. Kunden der KSK Ludwigsburg erhalten bei dieser Veranstaltung 5 € Rabatt auf den Eintrittspreis (bei Vorlage der SparkassenCard, nur in der Tourist Information, nur eine Eintrittskarte pro SparkassenCard).

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der aktuell gültigen gesetzlichen Vorgaben statt. Wir als Veranstalter tragen dafür Sorge, dass die Hygienemaßnahmen permanent überwacht und eingehalten werden.