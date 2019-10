Würzburger Bachtage 2019

Eine Vorzeigevent in Würzburg: Im Mittelpunkt steht Bachs geistliche Musik, teilweise auch in der Gegenüberstellung mit Werken anderer Meister. So kommen nicht nur die Bachfans bei dem vielfältigen Programm mit Orchesterkonzerten, Kammerkonzerten und Bachkantaten in Gottesdiensten auf ihre Kosten.

51. Würzburger Bachtage "Bach entdecken" 21.11. - 01.12.2019

DatumUhrzeitVeranstaltung

22.11.201919:30 UhrBach in Blue, Augustinerkirche

23.11.201919:00 Uhr

Oratorium I, "Johannespassion" BWV 245,

St. Johanniskirche

24.11.201917:00 UhrKammerkonzert, St. Johanniskirche

25.11.201919:30 UhrOrgelkonzert, St. Stephanskirche

27.11.201919:30 UhrChor- und Orgelkonzert, St. Johanniskirche

28.11.201919:30 UhrOrchesterkonzert, Hochschule für Musik

30.11.201911:00 UhrMatinee - Förderkonzert für junge Künstler,

Toscanasaal der Residenz

30.11.201919:00 UhrOratorium II, "Paulus" op. 36, St. Johanniskirche