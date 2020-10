Eine Vorzeige-Event in Würzburg: Zum 52. Mal steht 2020 Bachs geistliche Musik im Mittelpunkt, teilweise auch in der Gegenüberstellung mit Werken anderer Meister. So kommen nicht nur die Bachfans bei dem vielfältigen Programm mit Oratorien, Orchesterkonzerten, Kammerkonzerten, Matineen, einem Oratorium speziell für Kinder und Bachkantaten in Gottesdiensten auf ihre Kosten.