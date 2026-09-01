Würzburger Kneipenchor in Distelhausen

Alte Füllerei Distelhäuser Brauerei Grünsfelder Straße 3, 97941 Tauberbischofsheim

Man nehme eine großartige Mischung junger Leute aus Würzburg, einen Kasten Bier und die Lust auf gemeinsames Singen.

Der Würzburger Kneipenchor!

Mit Altbekanntem, Neuem, Klassiker der Rock- und Popgeschichte und ganz viel Charme und Energie sorgen die über 30 Sängerinnen und Sänger für ausgelassene Stimmung.

Lauschen, Distelhäuser Bier trinken, Genießen, Mitsingen – freuen Sie sich auf einen Abendvoller Geselligkeit, Musik und guter Laune.

Voranmeldung erforderlich

www.distelhaeuser.de/tickets oder 09341 805-488

Info

Alte Füllerei
Alte Füllerei Distelhäuser Brauerei Grünsfelder Straße 3, 97941 Tauberbischofsheim
Konzerte & Live-Musik
09341 805-488

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