Würzburger Trio

Die Musikerinnen des international besetzten Würzburger Trios haben sich während ihres Studiums an der Hochschule für Musik kennengelernt.

Die Cellistin Jiyeon Kim aus Korea begann ihre musikalische Ausbildung am Seoul Art Center Musik Academy und absolvierte erfolgreich ihren Master an der HfM Würzburg. Derzeit studiert sie in der Meisterklasse bei Prof. Eppinger und Kammermusik bei Prof. Denise Benda. Als Solistin gewann sie bereits zahlreiche nationale und internationale Preise.

Die Flötistin Meien Zhu aus China studiert derzeit Master Querflöte an der HfM Würzburg und Master Traversflöte an der HfM Nürnberg. Als Praktikantin spielte sie 2023 beim Philharmonischen Orchester Würzburg und erreichte im selben Jahr das Semifinale der Dutch International Flute Competition 2023.

Die iranisch-aserbaidschanische Pianistin Cewil Sedaye-Vatan begann ihre Ausbildung am Musikgymnasium in Teheran und absolvierte anschließend ein Bachelorstudium an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover, gefolgt von einem Masterstudium. Cewil studiert zudem an der Hochschule für Musik in Würzburg Kammermusik und tritt sowohl in Ensembles als auch als Solistin auf.

Die Musikerinnen spielen Werke von George Crumb und Gaspar Cassado.

Eintritt frei, Dankeschön gern. Das Sonntagscafé ist von 13.30 bis 17 Uhr für Sie geöffnet.