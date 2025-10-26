Wüste Welle Big Band

Sudhaus Tübingen Hechinger Str. 203, 72072 Tübingen

Sunday Music Night - Big Band - Big Fun.

Die Stimme als "Instrument des Jahres 2025" kommt beim Konzert der WW Big Band voll zur Geltung, wie auch als Instrumentalsolisten der diesjährige Jazzpreisträger des Landes Baden-Württemberg Samuel Restle und ehemalige Mitglieder des Bundesjazzorchesters (BuJazzO) und des Jugendjazzorchesters BW.

Als Sängerinnen sind dabei: Pauline Ruhe, Odilia Damm, Brigitte Dithard und der Sänger/Gitarrist Jan Sinapius.

Zuhörerinnen und Zuhörer erwartet ein abwechslungsreiches Programm - spannende Bigband-Musik mit viel positiver Energie.

