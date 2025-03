Das 500-jährige Gedenken an den Bauernkrieg in Weinsberg wird mit Mozarts Requiem an Karfreitag begangen, um der Opfer zu gedenken und die emotionale Tiefe des historischen Ereignisses zu reflektieren.

Die Aufführung symbolisiert Versöhnung und Frieden, passend zur Tragik und Bedeutung des Bauernkriegs.

Kantorei Weinsberg, Solisten und Orchester, Leitung: Bezirkskantor Andreas Mattes

Eintritt frei