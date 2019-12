W6ke up / Nicola Septem

Ein guter Vorsatz fürs neue Jahr? Wir hätten da eine Idee: einfach so froh und munter weiterfeien wie 2019! Klingt gut, oder?

Und nur bei uns hast Du die ultimative Chance, Deinen Vorsatz sofort in die Tat umzusetzen: nämlich bei W6KE UP! Beim Silvester-Special sorgt die Afterhour der Herzen nämlich dafür, dass Dein Rutsch ins neue Jahr nicht nur in die Verlängerung geht, sondern auch besonders ekstatisch wird. Und da gibt’s keine halben Sachen: Hier wird von 6 Uhr bis 15 Uhr (!) voll aufgedreht!

Damit 2020 musikalisch exzellent startet, versammeln sich Nicola Septem, Giorg, Jiggy, Sanel, Georgee und BOE hinterm Mischpult, um mit kraftvollen Techno- und House-Beats das neue Jahr gebührend einzuläuten! Oder einzugrooven. Oder einzubangen. Oder einzutanzen. Ach, egal – bei W6KE UP Du tust schon das Richtige!