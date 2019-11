„Ihr Soxen, oh kommet, so kommet doch all, zum Feiern und Tanzen in die Harmonie auf den Ball!“ – Wir möchten euch herzlich zu unserem Weihnachtsball am 25. Dezember in der Harmonie (Wilhelm-Maybach-Saal), Allee 28, in Heilbronn einladen. Parkmöglichkeiten sind in der Tiefgarage vorhanden. Zum festlichen Tanz wird uns das „Amazonas-Duo“ richtig einheizen, damit wir die gute Weihnachtsgans nicht zu lange auf den Rippen haben werden. Einlass ist wie immer um 19.00 Uhr, Beginn um 20.00 Uhr. Für diesen Ball haben wir keine Vorverkaufskasse, Karten gibt es nur an der Abendkasse ab 19.00 Uhr. Erwachsene zahlen zwölf Euro, bei Vorlage des SJD- oder Verbandsmitgliedsausweises zahlen Erwachsene zehn Euro; Kinder zahlen sieben Euro. Wir freuen uns schon darauf, wie auch letztes Jahr in festlicher Stimmung und schicker Abendgarde-Robe mit euch zu feiern.