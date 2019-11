Marktplatz

15:00 Uhr Begrüßung durch Bürgermeister Thomas Matrohs - anschließend Darbietung des Musikverein Deizisau e.V.

ab 16:00 Uhr Kleingruppen des Musikverein Deizisau e.V. spielen weihnachtliche Lieder

17:00 Uhr CVJM Posaunenchor

Nachmittags ist auch der Nikolaus unser Gast.

Zehntscheuer und Kelterhof

Ab 13:00 Uhr „Weihnachtsmarkt for Future“ - das Team der Zehntscheuer verwöhnt Sie mit vegetarischem Chili und Getränken. „Pflanz dir dein eigenes Weihnachtsbäumchen“ heißt unsere diesjährige Weihnachtsmarktaktion.

Ab 13:30 Uhr/14:30 Uhr/15:30 Uhr/16.30 Uhr Theaterstück „Das schwarze Schaf, das weiss sein wollte“, aufgeführt vom ev. Kinderhaus Arche Noah. Im Kelterhof bietet der Elternbeirat Suppe und weihnachtliche Dekoration an. Besuchen Sie unsere kleine weihnachtliche Krippe dieses Jahr im Kelterhof.

In vorweihnachtlicher Atmosphäre bieten Vereine und Kunsthandwerker an Ihren Ständen Weihnachtsschmuck, Handgemachtes und Ausgefallenes, heiße Waffeln, duftender Glühwein, kulinarische Köstlichkeiten und vieles mehr an.

Kommen Sie vorbei zum Bummeln, Schauen, Kaufen und Genießen.