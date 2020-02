Nach einer kleinen Pause geht das kleine DIY-Fest, einem Ortswechsel inklusive, weiter. Schön war es in Bamberg, doch (ab) 2020 findet das White Sheep Punk Fest in Würzburg statt. Das Konzept bleibt jedoch gleich. Soll heißen: 4-5 Bands, Kuchentisch und viele nette Menschen.

With (a little) help from my friends Big Dipper Shows.

_________________________________________

Bands:

- Akne Kid Joe (Punk, Nürnberg)...kommen aus Nürnberg und spielen Punk - also richtigen Punk. Musik für BierdosentrinkerInnen, Julia Engelmann-HaterInnen und gegen Kartoffel Deutschland. Nach der ersten Pressung der "haste nicht gesehen"-EP gab es gleich einen großen Deal mit Pascows-Labelschiff Kidnap-Records. Wird gut!

- Hyäne / Wave-Post-Punk / BerlinTough ausgeführter Post-Punk mit einem Hauch von Fehlfarbens Monarchie und Alltag. Des öfteren klingen sie dabei nach einer Schnittmenge der Berliner Nachbarn AUS und Pretty Hurts. Freut euch auf wunderbar treibenden und zugleich atmosphärischen Post-Punk.

- Clayface / Hardcore-Punk / NürnbergHardcore Punk gegen Blut und Boden und Deutschland im Allgemeinen. Textlich direkt, gesellschaftskritisch und zynisch. Wuchtiger Hardcore-Punk mit dem richtigen Gefühl für das Gaspedal und Tempodrosselung zur richtigen Zeit. Mit Leuten von Ex-Leidkultur und Honeymoon.

- Static Means / Wave-Post-Punk / LeipzigDie Band aus Leipzig ist zumindest in ihrer Stadt kein Geheimtipp mehr. Treibender Post-Punk trifft auf sphärische Synthieklänge welche zugleich mit einem mehrstimmigen Gesang gepaart werden. Unglaublich sympathische Band mit einer sehr eigenständigen und gelungenen Interpretation von Post-

Punk.- Geezers / Hardcore-Punk / WürzburgGeezers spielen Hardcore-Punk: dreckige Rockmusik zwischen 90er Stockholm-Sound und Mid-90s Euro-Hardcore. “Eigenwillige Mischung aus Punkrock, Heavy Rock’n’Roll und Hardcore”, schrieb einst das OX, mit einem Sänger, “der unfassbar versoffen und kaputt klingt”. Die Würzburger-Locals kommen nach einer längeren Live-Pause mal wieder aus ihren Löchern gekrochen.