Wolle im Wasser

Wolle, ein bodenständiges, verbeamtetes Schaf lebt in seinem kleinen Häuschen auf seiner kleinen Wiese und ist rundum zufrieden. Er hat sich sogar mit seiner Nachbarin Gack angefreundet – und das, obwohl Gack ein Huhn ist – und kein Schaf. Doch plötzlich wird alles anders.

Es regnet und regnet und Wolles Wiese wird immer nasser. Wolle muss das tun, was er nie für möglich gehalten hat: Wolle muss weg! Er packt seine wichtigsten Sachen und macht sich in seinen Gummistiefeln auf eine Reise ins Ungewisse. Von seinem Haus und seiner Beamtenstelle ist nichts mehr übrig. Das einzige, was ihm noch helfen kann, ist sein Mut und freundliche Wesen, denen er begegnet.

Eine phantasievolle Kindertheaterproduktion mit viel Musik für Kinder ab 4 Jahre um die Suche nach Heimat.