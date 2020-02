Wo ist der Ponyhof

SHDW ist schon echt lange im Buko zu Gast und die Abende mit ihm sind mittlerweile schon fast legendär! Wir freuen uns auf seinen Sound und stellen uns die Frage; ist das Leben vielleicht doch ein Ponyhof? Wir haben nämlich außerdem noch einen weiteren Top-Gast zu bieten. Lady´s and Gents please Welcome; Max Lindemann, DJ, Produzent und Label Head aus Berlin, immer Freigeist und Rampensau im Namen der elektronischen Musik. Ganz nach seinem Motto „I‘m sick of chasing cool.“ geht er schon immer seinen eigenen Weg. Fernab des Mainstreams steht er für klaren, tanzbaren Techno, der sich experimentell und fast ekstatisch in seinen Set‘s entlädt. Top-Date-Alarm im Hause Bukowski, rein in bequemes Schuhwerk und komm mit tanzen.