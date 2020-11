Wie es euch gefällt von William Shakespeare

Premiere in Frankfurt September 2020

David Bösch Inszenierung

Moana Stemberger Kostüme

Karsten Riedel Musik

Schauspiel Frankfurt

Der Wald von Arden zieht Flüchtlinge aller Art an. »Hier kannst du lernen, wer du wirklich bist«, schwärmt der alte Herzog, der in der Naturidylle Urlaub vom Herrschen macht. Zu Hause übt sich sein Bruder derweil im Thronraub und droht allen, die ihm in die Quere kommen, mit Verbannung. Angesichts solcher Umstände ziehen auch Orlando, Rosalind und Celia lieber in den Wald. »Je tiefer in Arden, desto verblödeter bin ich«, stöhnt dagegen Touchstone, der Narr, den die beiden Frauen im Schlepptau haben. Doch auch er bleibt nicht verschont von allerhand amourösen Verstrickungen. Nichts, so scheint es, hat in Arden Bestand – am wenigsten die Liebe, doch niemanden scheint das sonderlich zu stören. Hat der Narr am Ende recht? Führt das Leben im Reich der Freiheit in die Verblödung? Shakespeare entwickelt in »Wie es euch gefällt« die vielleicht sonderbarste all seiner Fantasiewelten; die bukolische Idylle trügt, und die Magie besteht einzig darin, dass alle Konflikte der Außenwelt gleichsam in Klammern fortbestehen.

David Bösch begann seine künstlerische Laufbahn mit der Inszenierung von »Romeo und Julia« am Schauspielhaus Bochum, die ihn an viele bedeutende Häuser führte. Er arbeitet regelmäßig am Burgtheater in Wien, Deutschen Theater Berlin, Schauspielhaus Zürich und am Residenztheater in München. Für die Inszenierung von »Viel Lärm um nichts« am Hamburger Thalia Theater wurde Bösch mit dem »Montblanc Young Directors Award« im Rahmen der Salzburger Festspiele ausgezeichnet. Gerade seine Shakespeare-Abende belegen aufs Schönste: Bösch hat einen sehr genauen Blick für seine Schauspieler und lässt jeden von ihnen zum eigenen Körper, zum spezifischen Ausdruck finden.

EINFÜHRUNG 19.20 Uhr